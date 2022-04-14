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Крейсер «Москва» утонул

Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке после пожара в условиях шторма. Об этом сообщает ТАСС.

«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что как и сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

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Марина Совина
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