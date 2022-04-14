Крейсер «Москва» утонул

Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке после пожара в условиях шторма. Об этом сообщает ТАСС.

«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что как и сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.