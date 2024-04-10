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23:19, 10 апреля 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Курский губернатор Старовойт: в области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Роман Старовойт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан соблюдать бдительность. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — рассказал глава региона.

В среду, 10 апреля, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Апанасовка Курской области. В результате произошедшего погибли двое детей и взрослый. В тот же день Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали деревню Внезапное Кореневского района.

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      Марина Совина
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