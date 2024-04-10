В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Курский губернатор Старовойт: в области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Роман Старовойт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан соблюдать бдительность. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — рассказал глава региона.

В среду, 10 апреля, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Апанасовка Курской области. В результате произошедшего погибли двое детей и взрослый. В тот же день Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали деревню Внезапное Кореневского района.