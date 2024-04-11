Зеленский признался в сильном желании разрушить Крымский мост. Как ВСУ могут попытаться угодить президенту Украины?

Зеленский заявил о планах ВСУ разрушить Крымский мост в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) есть пункт по разрушению Крымского моста в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

При этом речь идет не только о мосте через Керченский пролив, а о целом ряде инфраструктурных сооружений, которые представляют собой военную цель. Он пояснил, что хочет уничтожить мосты, по которым перевозят вооружения, и аэродромы, с которых авиация Воздушно-космических сил (ВСК) России отправляется атаковать Украину.

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Владимир Зеленский президент Украины

ВСУ назвали Крымский мост приоритетной целью

8 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью для украинских войск. При этом он признал, что данный объект достаточно хорошо защищен, но отметил, что его спецслужба «работает над этим вопросом».

Также ГУР анонсировало очередную атаку на Крымский мост. По плану Киева, атака должна состояться в первой половине 2024 года. Тогда в украинской разведке назвали уничтожение моста неизбежным, добавив, что у разведслужбы уже есть «большая часть средств для осуществления этой цели».

26 марта Служба безопасности Украины (СБУ) признала ответственность за организацию атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. Глава ведомства Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что для теракта использовались самодельные взрывные устройства, замаскированные под рулоны тепличной пленки. Общий вес гексогеновой смеси, которой подорвали мост, составил 14 тонн (21 тонна в тротиловом эквиваленте — прим. «Ленты.ру»). Подтвердивший причастность Киева к подрыву Крымского моста Малюк отметил, что в будущем СБУ может снова организовать покушения на россиян и атаковать сооружение.

В России усомнились в способности разрушить Крымский мост

Угрозы Киева в адрес Крымского моста являются сказками для простых украинцев. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Украине нужны удары по территории России для того, чтобы показать успехи и грамотность в ведении боевых действий. «Этот блеф на сегодняшний день пока может обмануть население Украины и часть украинских военнослужащих на линии огня», — сказал он. Аналитик добавил, что основная часть украинцев, а также Запад в эти сказки не верит.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что единственный надежный способ нивелировать риски для Крымского моста — это полностью решить задачи спецоперации. Он отметил, что когда люди не брезгуют акциями, в результате которых жертвами могут оказаться мирные жители — дети, старики, женщины, это является неприемлемым и еще раз подтверждает террористический характер украинских властей.