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11:34, 25 ноября 2023Россия

В России ответили на угрозу уничтожения Крымского моста

Депутат Новиков назвал обеспечение безопасности крымчан задачей России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответил на угрозу главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка уничтожить Крымский мост первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Крымский мост уже являлся объектом атак. Конечно, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать такого рода вещи. Когда люди не брезгуют акциями, в результате которых жертвами могут оказаться мирные жители — дети, старики, женщины, это, конечно, является неприемлемым и еще раз подтверждает террористический характер нынешнего киевского режима», — заявил Новиков.

Нам остается только одно — решать задачи демилитаризации и денацификации Украины и обеспечивать безопасность для своих сограждан

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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Ранее глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023-го. В частности, Малюк рассказал, как СБУ подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева. По его словам, «мост обречен».

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      Варвара Кошечкина
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