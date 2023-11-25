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13:52, 25 ноября 2023Россия

Военный эксперт оценил угрозы Киева в адрес Крымского моста

Военный эксперт Кнутов назвал сказками угрозы Киева в адрес Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

Угрозы Киева в адрес Крымского моста — сказки. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов, его цитируют «Известия».

По его словам, Украине нужны удары по территории России для того, чтобы показать успехи и грамотность в ведении боевых действий. Однако на Западе понимают, что это блеф.

«Этот блеф на сегодняшний день пока может обмануть население Украины и часть украинских военнослужащих на линии огня. Основная часть украинцев не верит в эти сказки», — сказал он.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023-го. По его словам, «мост обречен».

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      Никита Абрамов
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