Раскрыты подробности первой с начала СВО атаки беспилотника по Мордовии

Глава Мордовии Здунов: в небе над регионом сбит беспилотник, пострадавших нет

В результате уничтожения беспилотника в небе над Мордовией никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов во «ВКонтакте».

Утром 11 апреля Минобороны России сообщило о первой с начала специальной военной операции (СВО) атаке беспилотника по Мордовии.

По словам Здунова, ночью на регион была совершена попытка атаки с применением беспилотников самолетного типа. Два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны, подчеркнул он. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным из открытых источников, кратчайшее расстоянии от границ Мордовии до Украины превышает 500 километров.

Мордовия стала вторым с начала апреля российским регионом, который впервые с начала проведения СВО был атакован украинскими беспилотниками. Ранее подобной атаке подвергся Татарстан, где одной из целей дронов стало студенческое общежитие в особой экономической зоне «Алабуга».