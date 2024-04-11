Губернатор рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ на Брянскую область

Губернатор Богомаз: дрон ВСУ сбит над Брянской областью, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. О последствиях атаки рассказал глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Ранее 11 апреля Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью.

По словам Богомаза, речь идет о дроне самолетного типа — такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. Дрон был сбит над граничащим с Украиной Севским районом области. Уничтожение беспилотника не имело последствий на земле, разрушений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор.

В ночь на 11 апреля ВСУ впервые атаковали Мордовию. Над регионом были сбиты два беспилотника, пострадавших нет. Ранее в апреле украинские войска атаковали Татарстан — налет на регион также стал первым за время проведения Россией спецоперации.