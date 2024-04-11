Беспилотник ВСУ атаковал российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Брянскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинский дрон сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) около 9:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на четверг, 11 апреля, силы ПВО сбили 12 беспилотников в шести регионах России. Средства ПВО перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях.

Мордовию беспилотники атаковали впервые с начала СВО. Регион граничит с Рязанской, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областями, а также с Чувашией. Расстояние от Мордовии до границы с Украиной составляет около 900 километров.