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10:45, 3 апреля 2024Россия

Число пострадавших при первой с начала СВО атаки БПЛА на Татарстан снова выросло

Число пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан выросло до 14

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Елабуга в Татарстане выросло до 14 человек. Об этом сообщила официальный представитель главы республики Лилия Галимова, пишет Интерфакс.

По ее словам, шесть человек остаются в стационаре. Большинство пострадавших являются гражданами африканских стран, подчеркнула Галимова.

Ранее стало известно, что пострадавшими при первой сначала специальной операции атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане девяти стран: Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России. Все они являются студентами «Алабуга политеха».

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