Пострадавшими при атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран

Пострадавшими при атаке дронов ВСУ на Татарстан оказались граждане 9 стран

Пострадавшими при первой с начала специальной военной операции (СВО) атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, пострадали люди, которые находились в здании общежития колледжа. Среди получивших травмы числятся граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России. Всего, по данным оперативных служб, пострадали 13 человек.

Предприятия Татарстана атаковали четыре беспилотника. Два из них упали на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», остальные направлялись в сторону завода ТАНЕКО в Нижнекамске. Один дрон не долетел до цели из-за металлических защитных тросов, его боевые части не сдетонировали.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром 2 апреля — регион находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что атаки дронов на Татарстан связаны с продолжающейся террористической активностью Киева. Российские военные работают, чтобы в дальнейшем исключить эту угрозу, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.