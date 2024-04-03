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09:10, 3 апреля 2024Россия

Пострадавшими при атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран

Пострадавшими при атаке дронов ВСУ на Татарстан оказались граждане 9 стран

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Пострадавшими при первой с начала специальной военной операции (СВО) атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, пострадали люди, которые находились в здании общежития колледжа. Среди получивших травмы числятся граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России. Всего, по данным оперативных служб, пострадали 13 человек.

Предприятия Татарстана атаковали четыре беспилотника. Два из них упали на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», остальные направлялись в сторону завода ТАНЕКО в Нижнекамске. Один дрон не долетел до цели из-за металлических защитных тросов, его боевые части не сдетонировали.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром 2 апреля — регион находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что атаки дронов на Татарстан связаны с продолжающейся террористической активностью Киева. Российские военные работают, чтобы в дальнейшем исключить эту угрозу, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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      Анастасия Шейкина
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