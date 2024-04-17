Средства ПВО пресекли атаку ВСУ на еще один российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, военные сбили дрон самолетного типа над российским регионом около 14:30 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.

Ранее ВСУ второй раз с начала специальной военной операции (СВО) предприняли попытку нанести удар по Татарстану. Как рассказали в Минобороны, украинский беспилотник сбили над республикой около 11:20 по московскому времени. Первая атака на регион произошла 2 апреля силами трех дронов. Тогда пострадали 14 человек.

Помимо этого, 17 апреля в 8:00 по московскому времени дрон ВСУ уничтожили над Мордовией. Это также вторая атака ВСУ на регион с начала спецоперации. В первые украинские беспилотники сбили над республикой 11 апреля. В обоих случаях обошлось без пострадавших.