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15:10, 17 апреля 2024Россия

Средства ПВО пресекли атаку ВСУ на еще один российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, военные сбили дрон самолетного типа над российским регионом около 14:30 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.

Ранее ВСУ второй раз с начала специальной военной операции (СВО) предприняли попытку нанести удар по Татарстану. Как рассказали в Минобороны, украинский беспилотник сбили над республикой около 11:20 по московскому времени. Первая атака на регион произошла 2 апреля силами трех дронов. Тогда пострадали 14 человек.

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Помимо этого, 17 апреля в 8:00 по московскому времени дрон ВСУ уничтожили над Мордовией. Это также вторая атака ВСУ на регион с начала спецоперации. В первые украинские беспилотники сбили над республикой 11 апреля. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

ЖЗЛ
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