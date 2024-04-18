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07:41, 18 апреля 2024Россия

Около нефтебазы в российском городе начался мощный пожар

Shot: в Воронеже около нефтебазы загорелся ангар с пиломатериалами и станками
Архивное фото

Архивное фото. EMERCOM of Russia / Global Look Press

В Воронеже около нефтебазы начался мощный пожар. Там загорелся ангар с пиломатериалами и станками, пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, огонь распространился в ангаре на Новосибирской улице. До начала пожара, по словам местных, были слышен громкий взрыв.

В Воронежской областью в ночь на четверг, 18 апреля, объявляли режим опасности атаки беспилотников — он продлился более девяти часов. Впоследствии губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате атаки дрона пострадала пенсионерка.

Всего за минувшую ночь, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5 малоразмерных воздушных шаров. Из них один беспилотник и три малоразмерных шара уничтожили в небе над Воронежской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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