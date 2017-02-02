Певец The Weeknd подобрал мужчинам гардероб

Канадский певец The Weeknd представил новую коллекцию одежды Spring Icons от H&M. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«Мне нравится сочетание образов уличного стиля, таких как бомберы и толстовки, с приталенными рубашками и пиджаками», — сказал музыкант. Также он добавил, что каждая деталь коллекции одновременно естественная и непринужденная, «именно такой и должна быть мужская одежда».

В коллекцию вошли мотоциклетные куртки, полуприталенные блейзеры, двубортные пальто, а также бомберы, худи и трикотажные футболки.

Фото: H&M 1 /9

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. H&M Studio — лимитированная премиальная коллекция, задающая тренды предстоящего сезона.

The Weeknd (настоящее имя — Абель Макконнен Тесфайе) — канадский певец, автор песен и продюсер эфиопского происхождения.