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19:42, 10 мая 2024Россия

Белоусов сохранит пост в новом правительстве

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит пост в новом правительстве

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Андрей Белоусов, который с 2020 года занимал должность первого вице-премьера, в составе нового правительства России сохранит свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с процессом кадровых консультаций.

Согласно Конституции, кандидатуры вице-премьера представляет председатель правительства.

Белоусов работает в правительстве с 2020 года. Он курирует Минэкономразвития, Минтранс, Федеральную антимонопольную службу и Росаккредитацию. До этого он работал помощником президента, а в 2012-2013 году был министром экономического развития.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Нижняя палата парламента также утвердила его в должности премьер-министра. За Мишустина отдали свои голоса 375 депутатов, против не проголосовал ни один парламентарий.

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