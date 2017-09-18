The Weeknd примерил спортивный костюм в японском стиле

Спортивная марка Puma представила новую модель спортивного костюма TSUGI Shinsei Nido (Prime), которую на фотосессии примерил на себя певец The Weeknd. Об этом в компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Основой для формы и цвета модели послужила японская культура и ее символизм: голубой в Японии олицетворяет чистоту, а красный энергию и силу, отметили сотрудники Puma. Костюм продается на сайте магазина, купить его можно за 9,5 тысячи рублей.

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В августе сообщалось, что Puma показала коллекцию одежды и обуви, разработанную с маркой XO и канадским певцом The Weeknd. В линейке — классические модели, вдохновленные стилем музыканта.

Фирма Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, создатель марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.

The Weeknd (настоящее имя — Абель Макконнен Тесфайе) — канадский певец, автор песен и продюсер эфиопского происхождения. Осенью 2016 года певец стал новым лицом шведского масс-маркетного бренда H&M.