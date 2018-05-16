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Во Франции озаботились гомофобами

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Во Франции второй год подряд растет число атак на гомосексуалов, говорится в докладе правозащитной организации SOS Homophobie.

Количество нападений на почве ненависти к геям с 2016-го по 2017 год возросло со 121 до 139 (плюс 15 процентов). В большинстве случаев жертвами становятся мужчины (58 процентов) и молодые люди (56 процентов — люди моложе 35 лет).

SOS Homophobie проанализировала за 2017 год 1650 случаев, когда люди проявляли неприязнь к гомосексуалам, 1575 — за 2016-й. Чаще всего люди выражают свое отношение ненасильственным путем: дискриминируют, оскорбляют, угрожают или шантажируют. В 55 процентах случаев гомофобия «была частью повседневной жизни», говорится в докладе.

В докладе отмечается, что организация готова бороться за равные права граждан, независимо от их пола и сексуальной ориентации, считает дискриминацию недопустимой и призывает правительство Франции и руководство Евросоюза бороться с ее проявлениями.

В 2016 году молодой человек, защищавший целовавшуюся на улице Лиона гомосексуальную пару, получил от нападавших серьезные ранения. В другом описанном случае сосед угрожал паре из Тулуза устроить газовую атаку у них дома и сжечь их, отметив при этом, что «раз Гитлер не завершил это дело, так этим займусь я».

Пик проявления ненависти к гомосексуалам во Франции пришелся на 2013 год, было зафиксировано 3512 случаев. Это было связано с легализацией гей-браков в стране.

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