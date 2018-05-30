В Эквадоре лесбиянки отсудили себе еще одно конституционное право

Конституционный суд Эквадора постановил, что лесбийская пара имеет право дать шестилетней дочери обе свои фамилии. Об этом сообщает Cuencahighlife.com.

Высшая инстанция объявила, что ранее принятое решение загса и провинциального суда запретить матерям дать девочке двойную фамилию нарушает их конституционные права.

Сатия Бикнел Ротан, дочь британок Хелен Бикнел и Николь Ротан, родилась в 2011 году в Эквадоре. В загсе родительницам сообщили, что могут зарегистрировать ребенка только с одной фамилией. Провинциальный суд иск женщин в адрес органов регистрации граждан не удовлетворил, тогда они подали заявление в конституционный суд страны.

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Высшая инстанция также постановила начать расследование действий нижестоящего суда и загса.

Министр юстиции страны Росана Альварадо в своем Twitter написала, что решение вынесено в интересах детей. Она поблагодарила матерей-лесбиянок за то, что те «подали пример, как следует бороться за свои права».

Эквадор был одной из первых стран, запретившей в конце прошлого века дискриминацию людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В 2009 году им предоставили право регистрировать браки, однако усыновлять детей им нельзя.

Несмотря на отсутствие запрета на гомосексуальную связь, СМИ сообщали о секретных медицинских центрах, в которых гомосексуалов насильно «перевоспитывают». В частности, в январе Reuters писало о появлении более 100 таких клиник в Эквадоре с 2016 года.

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