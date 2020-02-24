Путин поздравил буддистов с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник является символов обновления природы, стремления к гармонии и обращает верующих к истокам этой религии. Путин напомнил, что российские буддисты активно участвуют в жизни страны и вносят вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

В мае 2019 года духовный лидер тибетских буддистов похвалил Путина за внимание к тому, что происходит в разных странах мира. Он также сказал, что сегодня мир находится в критическом положении, поэтому российскому лидеру необходимо обдумывать свои действия и думать о пользе своих решений в долгосрочной перспективе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!