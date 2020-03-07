Волонтеры по всему миру поздравят женщин с 8 Марта

Волонтеры по всему миру будут поздравлять женщин с 8 Марта в рамках акции Make her smile, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акция пройдет с 6 по 8 марта в различных странах мира — Болгарии, Киргизии, Мексике, Намибии, Румынии, США, Узбекистане, Великобритании, ЮАР, Израиле, Сербии, Испании, Канаде, Индии и других. Добровольцы будут дарить случайным девушкам цветы на главных улицах и площадях городов, в местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах.

Также волонтеры расскажут об онлайн-акции. Для участия в ней необходимо выложить в социальную сеть поздравления с Международным женским днем с хештегом #MakeHerSmile, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции.

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