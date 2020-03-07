Российские полицейские массово поздравили женщин

Сотрудники российской полиции массово поздравили женщин в преддверии 8 Марта, сообщает ведомственное СМИ «МВД МЕДИА».

«Во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, туристической, транспортной, конной полиции, участковые уполномоченные, кинологи и представители других подразделений дарили женщинам цветы с самыми добрыми пожеланиями», — говорится в публикации. Поздравления приурочены к акции «8 Марта — В каждый Дом».

Так, в Москве сотрудники туристической полиции поздравляли иностранок на разных языках, а их коллеги из транспортной полиции — пассажирок на МЦД. На Крымском мосту женщинам дарили букеты тюльпанов, а в Красноярске их поздравляли полицейские на снегоходах.

По словам официального представителя МВД России генерал-майора полиции Ирины Волк, женщины искренне благодарили полицейских за внимание и подаренное весеннее настроение.

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