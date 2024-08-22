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17:51, 22 августа 2024Экономика

В российском регионе установили третий памятник Сталину на месте снесенного и утопленного

В Курейке восстановили памятник Сталину на месте снесенного и утопленного
Архивное фото

Архивное фото. Фото: გრიგოლ / Wikimedia

В Красноярском крае установили третий памятник Сталину на одном и том же месте — два предыдущих были утоплены или снесены. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

Речь идет о монументе в поселке Курейка, где Сталин отбывал ссылку. Первую скульптуру высотой 10 метров в 1961 году утопили в Енисее, а вторую высотой пять метров — снесли в 2006 году в день установки после возмущения местных жителей. В результате местные жители попросили, чтобы на том же месте появился третий по счету памятник. Работы по установке оплатил владелец воронежского мебельного холдинга, а деревянную тропу возвели за счет районного бюджета.

«Там сохранились остатки советского пантеона, еще можно разглядеть, какое грандиозное сооружение это было, плюс там стенды сделаны, как было и что осталось, представление там можно получить. Жители были инициаторами, они долго писали, там целая петиция была, и в администрацию, и в край посылали, что мы хотели бы восстановить», — рассказал представитель администрации Туруханского района.

Местные жители надеются, что благодаря установке памятника Сталину удастся привлечь в их поселок туристов и тем самым дать ему вторую жизнь. В данный момент там в основном проживают пенсионеры, а производство фактически отсутствует.

Днем ранее стало известно, что в Благовещенске появился памятник пельменям.

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      Полина Кислицына
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