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18:39, 21 августа 2024Экономика

В российском городе появился памятник пельменям

В Благовещенске установили инсталляцию в виде китайского и российского пельменей

Кадр: gtrkamur.ru

В Благовещенске на улице Ленина появилась инсталляция, посвященная пельменям. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

В основу композиции легли китайский и русский пельмени. Они разнятся по форме и внешнему виду, но лежат на одном блюде, а рядом — китайские палочки и вилка.

Открытие инсталляции приурочено к международному гастрономическому фестивалю «Берега вкуса». Ее созданием занимались амурские мастера.

По словам замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяны Величко, более 15 процентов от представленной кухни в регионе занимают китайские блюда. В свою очередь, китайская сторона благожелательно относится к русской кухне. Эту идею и решили отразить в инсталляции.

Ранее в России пропал памятник клещу Валере, установленный в 2020 году в Уфе. О краже стало известно в мае 2024 года, после чего башкирское МВД приступило к поиску злоумышленников. Впоследствии выяснилось, что ими оказались выпускники школы. Автор фигуры Олег Чегодаев заявил, что школьники, похитившие фигуру, совершили «большую глупость», но не заслуживают серьезного наказания. Памятник он пообещал восстановить.

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      Лилиана Набиуллина
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