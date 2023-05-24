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14:40, 24 мая 2023Среда обитания

В России украли памятник клещу Валере

Памятник Клещу Валере в Уфе похитили школьники

Кадр: АмурЛИМ / YouTube

Двое выпускников школы похитили знаменитый памятник Клещу Валере в Уфе. Злоумышленники попали на камеры наблюдения, сообщает «Газета.Ru».

Кража в российском городе произошла 22 мая, башкирское МВД начало проверку по факту пропажи. Автор фигуры Олег Чегодаев пообещал заменить клеща. Он добавил, что не планирует обращаться в полицию.

«Памятник не найден, мы его восстановим. На это потребуется две-три недели. К инциденту относимся как к большой глупости, совершенной пока глупыми детьми. Поэтому никакого наказания мы для них не намерены добиваться», — заявил Чегодаев.

Необычный памятник появился в центре Уфы на улице Мустая Карима в октябре 2020 года. Объект считается самым маленьким памятником в России. Он представляет собой отлитую из серебра фигуру клеща, установленную на постаменте с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить!». По словам автора, памятник призван показать, что нет плохих или хороших животных.

В апреле депутат Курганской областной думы Марат Исламов захотел поставить памятник трактору Т-700. Монумент установят в честь советских тружеников.

Александра Качан
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