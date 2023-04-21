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20:21, 21 апреля 2023Среда обитания

Российский депутат захотел поставить памятник трактору

Ura.ru: депутат Курганской Думы Марат Исламов захотел поставить памятник трактору Т-700

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Депутат Курганской областной думы Марат Исламов захотел поставить в деревне Арсеновка памятник трактору. Об этом сообщает Ura.ru.

Памятник поставят трактору Т-700, который называется «Кировец». Депутат отметил, что монумент решили посвятить советским труженикам, он будет символизировать стремление к труду.

«Мемориал меня просил поставить Иван Николаевич Прокопьев, который работал на "Кировце" без капитального ремонта настолько эффективно, что получил три ордена Трудовой Славы. Это приравнивалось в советское время к званию Героя Социалистического Труда», — заявил Исламов.

В ноябре 2022 года в Москве в честь 100-летнего юбилея конструкторского бюро «Туполев» открыли монумент советскому авиаконструктору и инженеру Андрею Туполеву, а также информационно-музейный центр. Памятник стал первым в столице монументом, посвященным авиаконструктору.

Нина Ташевская
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