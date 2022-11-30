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17:04, 30 ноября 2022Среда обитания

В Москве появился памятник Туполеву

В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву

Фото: ОАК

В Москве в честь 100-летнего юбилея конструкторского бюро «Туполев» открыли монумент советскому авиаконструктору и инженеру Андрею Туполеву, а также информационно-музейный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха».

Памятник стал первым в столице монументом, посвященным авиаконструктору. Он появился рядом со зданием конструкторского бюро на набережной Академика Туполева в одноименном сквере. Скульптурная композиция представляет собой фигуру авиаконструктора и очертания взлетающего самолета Ту-144.

«Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, присутствовавшая на открытии памятника.

Монумент удалось установить благодаря средствам спонсоров. Авторами памятника стали скульптор Владимир Иванов и архитектор Михаил Корси.

Монумент открыли внук и внучка авиаконструктора. На торжественной церемонии также присутствовали представители министерства промышленности и торговли, министерства обороны, министерства транспорта, Промсвязьбанка, «Ростеха» и отраслевых предприятий. После ее завершения состоялась презентация нового музея конструкторского бюро «Туполев», открытого после реконструкции.

Туполеву трижды присваивали звание Героя Социалистического Труда. Кроме того, он был лауреатом Ленинской, четырех Сталинских и Государственной премии СССР. Под его руководством спроектировали более 300 типов самолетов, на которых удалось установить 78 мировых рекордов.

Полина Кислицына
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