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13:01, 17 сентября 2024Экономика

В России задумали поставить новый памятник Сталину

В Новосибирске предложили поставить памятник Иосифу Сталину

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Новосибирске задумали возвести новый памятник Иосифу Сталину. С таким предложением выступил депутат регионального заксобрания от фракции КПРФ Роман Яковлев, о своей инициативе он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий выступил за восстановление скульптуры вождя к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «В Ленинском районе памятник Сталину И.В. был установлен на территории современного парка "Монумент Славы". Считаю, что к 80-летию Великой Победы справедливо рассмотреть вопрос установки памятника Генералиссимусу, Верховному Главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны И.В. Сталину на территории главного мемориала Новосибирска», — написал Яковлев на своей странице. Также, по словам политика, прежде ему уже доводилось участвовать в реконструкции памятников советской эпохи — в частности, фигуры Владимира Ленина у здания администрации.

В настоящий момент на месте снесенного памятника стоит часовня, напомнили горожане в комментариях под постом депутата. Яковлев, в свою очередь, подчеркнул, что не считает необходимым разрушать часовню, а вопрос установки памятника вынесет на всеобщее обсуждение. Одни пользователи соцсети поддержали инициативу парламентария, предложив заодно поставить бюст Лаврентия Берии и переименовать Волгоград обратно в Сталинград. Другие намекнули на последствия таких идей, предложив поставить перед мэрией памятник Дзержинскому.

Ранее в КПРФ раскритиковали предложение о ликвидации некрополя у Кремлевской стены. Такие разговоры в партии пресекли фразой «дайте им возможность лежать спокойно».

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      Виктория Клабукова
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