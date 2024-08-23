В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

Депутат КПРФ Арефьев раскритиковал идею убрать некрополь у Кремлевской стены

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал идею убрать некрополь у Кремлевской стены. Так он отреагировал на слова бывшего премьер-министра Сергея Степашина, который признался, что считает неуместным существование кладбища Кремля.

«Одному Мавзолей не нравится, другому не нравится кладбище, ну, тогда давайте уберем все кладбища из города, Новодевичье кладбище, Ваганьковское. Они же тоже в городе находятся, тоже мозолят глаза, давайте все уберем, все ликвидируем. Там были похоронены достойные люди, которые сделали достойное государство, и пусть они там лежат, не надо трогать никого. Похоронены люди? Успокойтесь, дайте им возможность лежать спокойно. История еще повернется не раз», — поделился Арефьев.

В качестве примера он привел установку новых памятников Иосифу Сталину, которые в прежние годы сносились.

Ранее экс-премьер-министр Сергей Степашин выступил против кладбища у Кремля, поскольку «Красная площадь сейчас — это место для гуляний».