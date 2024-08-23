Отговоривший Ельцина от закрытия мавзолея Ленина политик выступил против кладбища у Кремля

Экс-премьер Степашин о захоронениях у Кремля: это не место для кладбища

Отговоривший бывшего президента России Бориса Ельцина от закрытия мавзолея Владимира Ленина экс-премьер министр Сергей Степашин выступил против кладбища у Кремля. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

Рассуждая о захоронениях у Кремля, Степашин заявил, что это не место для кладбища. В частности, он считает неуместным существование некрополя у Кремлевской стены, поскольку «Красная площадь сейчас — это место для гуляний».

«Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. Я помню выступление Пола Маккартни, он приехал на Красную площадь, сказка была. А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски. Решения сейчас не вижу, но это не по-людски (...) Ну, не место это. Красное — это красивое, а не кладбище и не погост», — отметил Степашин.

Политик предположил, что однажды в Москве выделят место для захоронения выдающихся людей, которые сейчас замурованы в Кремлевской стене. При этом Степашин убежден, что мавзолей Ленина на площади остаться должен.

«Само здание не надо сносить, оно красивое. Я считаю, что сейчас Мавзолей — это музей, как Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Там его облик [Ленина] остался на 80 процентов, фактически это уже не Ленин лежит, а мумия. Люди ходят, смотрят на него. Людям просто интересно посмотреть», — обозначил экс-премьер министр.

В 1990-е годы Степашин также отговорил занимавшего тогда пост президента Ельцина от закрытия Мавзолея. С его слов, переубедить президента не делать этого он смог, сославшись на кризисное положение страны в те годы.

Вопрос о захоронении вождя поднимался неоднократно. В 2017 году ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о погребении тела Ленина. Тогда депутаты от КПРФ назвали это предложение провокацией, а в «Единой России» предположили, что такое решение может расколоть общество.

В 2020 году о судьбе мавзолея заговорили снова — Союз архитекторов объявил конкурс проектов по использованию объекта после погребения Ленина. Но из-за негативной волны в обществе от идеи пришлось отказаться. В Кремле, вместе с тем, отказались раскрывать свое отношение к захоронению вождя.