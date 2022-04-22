В Кремле отказались раскрывать свое отношение к захоронению Ленина

Пресс-секретарь президента Песков не стал раскрывать отношение Кремля к захоронению Ленина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать отношение Кремля к теме захоронения тела Владимира Ленина, которое находится в мавзолее в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля не стал отвечать на соответствующий вопрос журналистов. «Тема не имеет отношения к нашему брифингу», — заявил он.

22 апреля исполнилось 152 года со дня рождения Ленина.