Мавзолею предложили новое применение при выносе тела Ленина

Если тело Владимира Ленина вынесут из мавзолея, в помещении можно создать музей памяти жертв политических репрессий, считает урбанист Андрей Иванов. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что такое назначение постройки на Красной площади было бы крайне востребовано обществом.

«Архитектор Евгений Асс предложил в случае выноса тела Ленина из мавзолея сделать там музей памяти жертв политических репрессий. С этим я очень согласен, это было бы крайне уместно. Мне кажется, потенциально это было бы очень востребовано нашим обществом. Сейчас мавзолей — это такое мемориальное здание, с помощью которого можно просвещать», — сказал Иванов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что разговоры о выносе тела Ленина из мавзолея возникают каждый раз, когда нужно отвлечь внимание общества от внутриполитических проблем.

Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал захоронить Владимира Ленина. Он считает, что сделать это следует не у стен Кремля, а рядом с его родственниками.