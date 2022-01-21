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Коммунисты сочли предложение похоронить Ленина отвлекающим маневром

Член КПРФ Калашников: Ленина предлагают захоронить, когда надо отвлечь внимание народа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Труп Владимира Ленина предлагают изъять из мавзолея и захоронить каждый раз, когда из-за проблем в стране нужен отвлекающий маневр для населения, считает член КПРФ, депутат Госдумы Леонид Калашников. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что больше 60 процентов населения настроено против такой инициативы.

«Как только надо отвлечь внимание от пандемии, от переговоров на Западе, войны, нехватки денег, чего-то еще, сразу начинаются такие разговоры. Мы знаем, что больше 60 процентов населения выступает против захоронения Ленина. Но нужно же ввергнуть народ в пучину бессмысленных разговоров, которых и так уже говорено-переговорено. Нужно просто отвлечь людей от более серьезных проблем, стоящих перед государством», — предположил Калашников.

Он отметил, что при этом почти не звучат предложения перезахоронить незахороненные останки в лаврах и монастырях.

Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал похоронить Владимира Ленина. Он считает, что сделать это следует не у стен Кремля, а рядом с его родственниками.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены, в том числе могилу Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а тело Владимира Ленина вынести из мавзолея и похоронить.

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Наталия Белова
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