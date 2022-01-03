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В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади

Вице-спикер ГД Чернышов призвал перенести захоронения Ленина и Сталина с Красной площади

Фото: Pixabay

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, которое находится в мавзолее. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади. «Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — выразил мнение парламентарий.

По его словам, фракция ЛДПР вносила несколько законопроектов на эту тему. «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышов, назвав это «издевательством над людьми».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами».

Марина Совина
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