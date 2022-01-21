Депутат призвал захоронить Ленина рядом с родственниками

Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал захоронить Владимира Ленина, но сделать это следует не у стен Кремля, а рядом с его родственниками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — заявил парламентарий.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 53 лет в усадьбе Горки. Митрохин уверен, что революционер за немецкие деньги осуществил государственный переворот, захватил власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было определить путь развития страны и выразить народную волю.

Ранее 3 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены, в том числе могилу Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а тело Владимира Ленина вынести из мавзолея и похоронить.

