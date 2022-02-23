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Милонов назвал Ленина с занозой в сердце Москвы и призвал его похоронить

Депутат Милонов призвал не издеваться над Лениным и похоронить его

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил тело лидера большевиков Владимира Ленина в центре Москвы с занозой в сердце. В разговоре «Лентой.ру» он призвал перестать мучать вождя пролетариата и похоронить его.

«Вроде, коммунисты его сторонники. Но, может, они все какие-то тайные антикоммунисты, тайные тролли, может, это какие-то белофинны или Антанта, потому что они называют себя коммунистами, а на самом деле даже не дают захоронить своего вожака», — отметил Милонов. Он также напомнил, что, согласно церковной истории, мучители христиан хотели надругаться над памятью их подвижников, запрещая хоронить.

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По мнению депутата, большевики положили Ленина в Мавзолей, так как хотели сделать нового красного святого, но он категорически не хотел становится таковым. «Надо избавить нашу Россию от иглы Снежной королевы в сердце, игла Снежной королевы — это Ленин, в сердце столицы он просто как черная заноза. Вытащить надо, похоронить Ленина, как он хотел, не надо издеваться над Лениным», — поделился Милонов.

Предать земле Ленина можно рядом с матерью или на одном из городских кладбищ, где хоронят государственных деятелей, считает он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения назвал Ленина архитектором Украины, указав, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года.

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Екатерина Смирная
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