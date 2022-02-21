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Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию

Президент Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, при этом подчеркнув, что у жителей при этом «никто ничего не спрашивал». Путин назвал лидера большевиков Владимира Ленина архитектором Украины, указав при этом, что сейчас в стране активно сносят памятники ему, называя это декоммунизацией.

«Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — сказал Владимир Путин.

В том же обращении он напомнил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года. «Причем [Владимир] Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий. Проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал», — сказал политик.

Марина Совина
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