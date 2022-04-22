В Госдуме высказались о возможном сроке выноса тела Ленина из Мавзолея

Депутат Власов назвал вынос тела Ленина из Мавзолея вопросом на десятилетия

Тело Владимира Ленина вряд ли захоронят в ближайшие десятилетия, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, это невозможно, пока в стране остается много людей, которые положительно относятся к вождю мирового пролетариата. О возможном сроке выноса тела Ленина из Мавзолея он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Сочетание несочетаемого

Нахождение тела Владимира Ленина в центре Москвы на Красной площади неуместно, считает парламентарий.

На Красной площади, где стоит прекрасный магазин ГУМ, часто проводятся ярмарки, на каждый Новый год ставят каток, проводят спортивные турниры, например, по керлингу. Хорошее, положительное, позитивное настроение, все гуляют. Но это же элементарное неуважение к Владимиру Ильичу, что он там находится. Все это в одном месте, мне кажется, не совсем правильно Василий Власов депутат Госдумы

«Я думаю, вы знаете позицию партии, позицию фракции, учитывая, что в пакете законопроектов долгое время лежал законопроект по изменению статьи о погребальном деле касательно захоронения Владимира Ильича. Позиция наша не изменилась, Владимир Вольфович [Жириновский] постоянно ее отстаивал и высказывал, есть завещание Владимира Ильича Ленина, где он сам говорит, где его похоронить, есть позиция дальних родственников», — сказал он.

Когда перезахоронят Ленина?

В России неоднократно поднимался вопрос о погребении вождя. В 2020 году Союз архитекторов объявил конкурс проектов по использованию Мавзолея Владимира Ленина после захоронения его тела. Однако после волны негатива от идеи отказались. В 2017 году ЛДПР вносила законопроект о захоронении Ленина в Госдуму. В КПРФ сочли это провокацией, а в «Единой России» заявили, что воплощение в жизнь таких планов может привести к расколу общества. По мнению Василия Власова, погребение Ленина — вопрос долгосрочный.

Нужно время, когда уйдет поколение людей, которые жили и родились с его именем в голове. Для многих он был идолом, но СССР прекратил свое существование, отношение потихонечку меняется. Чтобы память этих людей не тревожить, чтобы не будоражить лишний раз общество, особенно, когда перед нами столько вызовов стоит. Думаю, поэтому вопрос не поднимается, однако он будет разрешен положительно. Но не в ближайшие лет пять точно. Это вопрос перспективы десятилетий Василий Власов депутат Госдумы

«Мы этот вопрос уже сто раз поднимали, сто раз законопроект вносили, но, как мы понимаем, в столь серьезном вопросе всегда есть позиция руководства страны, касательно того, что пока в Российской Федерации живет много людей, которые положительно относятся к Владимиру Ильичу Ленину, все будет оставаться на своих местах. Мы можем еще хоть сто раз законопроект внести, с такими предложениями выступить, но воз будет и ныне там», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил тело лидера большевиков Владимира Ленина в центре Москвы с занозой в сердце.

