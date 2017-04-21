В ЛДПР призвали похоронить Ленина по-христиански

Владимир Ленин должен быть похоронен в соответствии с христианскими традициями, считает один из авторов законопроекта о захоронении тела советского вождя, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН) в пятницу, 21 апреля.

«Мы должны понимать, что этот человек, Ульянов, был человеком крещеным, венчанным, православным христианином. Давайте соблюдать обычаи и традиции нашей страны! Надо же понимать, что тело должно быть предано земле», — сказал он.

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Документ о юридическим механизме перезахоронения останков был внесен в Госдуму депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» 20 апреля. Вечером того же дня единороссы отозвали свои подписи под законопроектом. В частности, в нем говорится о том, что документы о нахождении тела Ленина в Мавзолее находятся «за рамками правового поля».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал данную инициативу и заявил, что документ должны рассмотреть члены Совета безопасности. В свою очередь постоянный член Совбеза, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин усомнился в том, что обращение Зюганова будет рассмотрено.

В начале апреля председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал убрать тело Ленина из мавзолея. Представитель РПЦ заявил, что тела палачей не должны «выставляться на всеобщее обозрение».