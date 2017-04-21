«Коммунисты России» сочли идею захоронения Ленина отвлекающим маневром

Законопроект о захоронении останков Владимира Ленина призван отвлечь внимание общественности от злободневных проблем, считает первый секретарь омского отделения «Коммунистов России» Владимир Жуков. Его слова приводит сайт партии в пятницу, 21 апреля.

«Зачем эта тема сейчас опять поднята? Как только надо, чтобы народ о чем-то забыл, власть сразу начинает хоронить Ленина. Других причин я не вижу», — сказал он.

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Коммунист подчеркнул, что нельзя перекрывать людям «доступ к тому, кто до сих пор является символом свободы трудового народа». «Если отвечать на вопли церковников, то фактически Ильич находится ниже уровня земли, а значит — похоронен», — добавил он.

Ранее в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении тела советского вождя крупнейшей провокацией против российской государственности. Он заявил, что документ должны рассмотреть члены Совета безопасности и дать КПРФ официальный ответ. Постоянный член Совбеза, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин усомнился в том, что обращение Зюганова будет рассмотрено.

Документ о юридическим механизме перезахоронения останков был внесен в Госдуму депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» 20 апреля. Вечером того же дня единороссы отозвали свои подписи под законопроектом. В частности, в нем говорится о том, что документы о нахождении тела Ленина в Мавзолее находятся «за рамками правового поля».