В Совбезе усомнились в необходимости обсуждать тему захоронения Ленина

Совет безопасности России вряд ли будет рассматривать обращение главы КПРФ Геннадия Зюганова с требованием проверки законопроекта о захоронении Владимира Ленина. Об этом заявил постоянный член Совбеза, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает РИА Новости в пятницу, 21 апреля.

По мнению Нарышкина, идея захоронения тела вождя революции нуждается во внимательной оценке и должна быть продумана. «Я думаю, что нужно подумать внимательно. Нужно еще раз оценить реакцию тех или иных частей нашего общества», — сказал глава СВР.

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Ранее в среду лидер коммунистов заявил, что законопроект о юридическом механизме захоронения Ленина является крупнейшей провокацией против российской государственности. Он заявил, что документ должны рассмотреть члены Совбеза и дать КПРФ официальный ответ.

Законопроект «О погребении и похоронном деле» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» накануне. В частности, парламентарии предлагают сделать обязательным создание межведомственных комиссий при решении вопроса о перезахоронении останков исторических личностей. Отдельно выделяется вопрос о захоронении тела Владимира Ленина.

Позднее в тот же день единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом.

Коммунисты подвергли документ резкой критике. Так, зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что инициатива предпринята с целью «внести раздрай в общество». Режиссер Владимир Бортко, также входящий в думскую фракцию КПРФ, выразил уверенность, что законопроект будет отклонен. Он отметил, что предложение о захоронении Ленина «не только оскорбляет память великого человека, но и вносит совершенно ненужный сейчас раскол в общество».