Захотевших похоронить Ленина депутатов сравнили с вурдалаками

Предложение захоронить тело советского вождя Владимира Ленина сделано с целью «внести раздрай в общество». Об этом в четверг, 20 апреля, заявил Национальной службе новостей (НСН) зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Кто-то этим [дестабилизацией] питается, как вурдалаки. Они питаются тем, что люди ссорятся, тем, что они раздражены, идут друг на друга», — сказал Рашкин, комментируя законопроект о юридическом механизме погребения Ленина.

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По словам коммуниста, те, кому надоело стабильное общество, занимаются переписыванием истории. «Не надо ее переписывать, надо уважать своих родителей, которые принимали решение [о мавзолее Ленина] на законных основаниях. Тем более, мавзолей находится под защитой ЮНЕСКО», — добавил депутат.

О законопроекте, разработанном депутатами от «Единой России» и ЛДПР, сообщил ранее во вторник телеканал RT. Парламентарии предлагают создать межведомственную комиссию, которая займется вопросом захоронения Ленина, и внести необходимые поправки в закон «О погребении».

Мавзолей Ленина был внесен в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.