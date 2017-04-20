Единороссы открестились от идеи захоронения Ленина после замечания руководства

Трое депутатов Госдумы от «Единой России» отозвали свои подписи под законопроектом о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Это зафиксировано в думской базе законодательной деятельности в четверг, 20 апреля.

Речь идет о депутатах Евгении Марченко, Николае Брыкине и Виталии Бахметьеве. Вместе с тремя коллегами от ЛДПР они внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект «О погребении и похоронном деле». В частности, законодатели предлагают сделать обязательным создание межведомственных комиссий при решении вопроса о перезахоронении останков исторических личностей. Отдельно выделяется вопрос о захоронении тела Владимира Ленина.

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«Проведенный анализ нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день статус останков В.И. Ульянова (Ленина) лежит за рамками правового поля», — говорится в материалах к законопроекту.

Его авторы также апеллируют к результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, согласно которым 60 процентов россиян выступает за захоронение тела вождя революции.

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Ранее в тот же день замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил, что парламентарии не обсуждали эту законодательную инициативу со своей фракцией. Он подчеркнул, что единороссы выступают за законы, которые «направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол».

На прошлой неделе двое депутатов-единороссов, Василий Пискарев и Эрнест Валеев, отозвали свой законопроект о расширении полномочий полиции. Законодатели, в частности, предлагали разрешить открывать стрельбу по толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на органы власти. Вице-спикер Думы, секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов заявил, что инициатива была внесена без должного обсуждения.