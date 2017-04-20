Идею захоронить Ленина назвали бесперспективной

Законопроект о захоронении останков Владимира Ленина не имеет перспектив. Об этом замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко написал на своей странице в Facebook в четверг, 20 апреля.

«Хотел обратить внимание: ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы не обсуждали», — отметил парламентарий.

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По словам Ревенко, единороссы заинтересованы в законах, «которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол». «Хотелось бы напомнить коллегам, что, делая те или иные заявления и поступки, важно помнить, в какой партии и фракции ты состоишь», — добавил он.

Ранее в четверг депутаты от фракций ЕР и ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента проект закона о юридическом механизме захоронения останков Ленина. «Законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В.И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон», — говорится в пояснительной записке.

Зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин счел, что предложение захоронить тело советского вождя было сделано с целью «внести раздрай в общество».

При этом, по данным «Левада-Центра», более половины россиян поддерживают инициативу о захоронении Ленина. В частности, 32 процента опрошенных полагают, что его могила должна располагаться у Кремлевской стены, 26 процентов выступают за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.