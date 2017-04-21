Законопроект о захоронении Ленина назвали антигосударственным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении тела советского вождя Владимира Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

«Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем эту как крупнейшую провокацию против российской государственности», — сказал политик.

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По его словам, законопроект должны рассмотреть на Совете безопасности России и дать КПРФ официальный ответ. «Гаранты должны давать гарантии стабильности стране», — подчеркнул Зюганов, передает «Интерфакс».

Документ был внесен в Госдуму депутатами от фракций ЛДПР и «Единой России» в четверг, 20 апреля. Парламентарии предложили создать межведомственную комиссию, которая займется вопросом захоронения Ленина, и внести необходимые поправки в закон «О погребении».

Однако позднее единороссы отозвали свои подписи под законопроектом.

Замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил, что парламентарии не обсуждали эту законодательную инициативу со своей фракцией. Он подчеркнул, что ЕР выступает за законы, которые «направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол».

Мавзолей Ленина был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. Государства, на территории которых расположены объекты из этого перечня, берут на себя обязательства по их сохранению.