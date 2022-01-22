Зюганов назвал малограмотными сторонников захоронения Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложения захоронить Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные идеи высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть. Отмечается, что в пятницу, 21 января, сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 98-летия со дня его смерти.

Ранее с инициативой о выносе тела Ленина из мавзолея выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он призвал перезахоронить вождя рядом с родственниками. По его словам, Ленин является негативной фигурой для российской истории, поскольку действовал на немецкие деньги и разогнал Учредительное собрание, которое должно было определить судьбу страны после отречения Николая II.

