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Зюганов назвал малограмотными сторонников захоронения Ленина

Лидер КПРФ Зюганов: предложения о захоронении Ленина высказывают малограмотные люди
Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложения захоронить Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные идеи высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть. Отмечается, что в пятницу, 21 января, сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 98-летия со дня его смерти.

Ранее с инициативой о выносе тела Ленина из мавзолея выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он призвал перезахоронить вождя рядом с родственниками. По его словам, Ленин является негативной фигурой для российской истории, поскольку действовал на немецкие деньги и разогнал Учредительное собрание, которое должно было определить судьбу страны после отречения Николая II.

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Марина Совина
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