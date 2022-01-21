Участник перезахоронения Сталина назвал условие выноса тела Ленина из Мавзолея

Вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея и захоронить его решатся, когда из жизни уйдет последнее поколение, воспитывавшееся в СССР и искренне верившее в заветы вождя мировой революции. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал бывший офицер Кремлевского полка, участник перезахоронения тела Иосифа Сталина в 1961 году Владлен Гурковский, комментируя инициативу депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина предать тело Ленина земле.

Не станет меня, не станет людей, которые ходили в Мавзолей, видели Ленина, уважали его — вот тогда они это сделают. Должно пройти еще лет 50 или около того. Лично мое мнение — нечего сейчас будоражить это дело. Живы коммунисты, которые искренне верят в Ленина Владлен Гурковский участник захоронения тела Сталина

Он добавил, что такие инициативы периодически звучат от разных людей, но не являются следствием каких-то серьезных идеологических изменений в России. По словам Гурковского, это лишь попытки набрать политические очки.

«Не считаю, что сейчас начинается какая-то деленинизация. Скорее люди, которые выступают против Ильича, хотят привлечь к себе внимание. Многие стремятся обмазать Ленина. Такие люди не знают историю и ничего не понимают, они не вникают в суть. Давайте вспомним 1917 год, съезд Советов, где Ленин сказал: "Есть такая партия!" Страна гибла и разрушалась», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Захоронение Сталина 60 лет назад Гурковский назвал «другим делом» и отметил, что его собственный отец подвергся сталинским репрессиям и два с половиной года находился под следствием.

Владлен Анатольевич Гурковский был непосредственным участником перезахоронения тела Иосифа Сталина в 1961 году. Тогда по распоряжению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева тело единственного советского генералиссимуса было вынесено из Мавзолея и перезахоронено на мемориальном кладбище у стен Кремля. Гурковский в должности помощника начальника караула непосредственно контролировал процесс перезахоронения.

Что говорят сторонники и противники захоронения Ленина

Ранее с инициативой о выносе тела Ленина выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он призвал перезахоронить вождя рядом с родственниками. По его словам, Ленин является негативной фигурой для российской истории, поскольку действовал на немецкие деньги и разогнал Учредительное собрание, которое должно было определить судьбу страны после отречения Николая II.

Член КПРФ Леонид Калашников выступил с осуждением этой инициативы. По его словам, это отвлекающий маневр, цель которого — отвлечь внимание от проблем внутри страны на международной арене. Калашников считает, что более 60 процентов населения России выступают против перезахоронения Ленина.

Урбанист Андрей Иванов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в случае перезахоронения Ленина в Мавзолее можно будет открыть музей, посвященный жертвам советских репрессий.