«Болезнь протекала странно и нетипично». Раскрыты подробности смерти и похорон Владимира Ленина

Доцент МГУ Гусев: в СССР не провели токсикологическую экспертизу тела Ленина

После смерти основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) токсикологическая экспертиза его тела не проводилась. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев.

«Официальной причиной смерти Ленина объявили кровоизлияние в мозг в результате развития атеросклероза сосудов головного мозга, — пояснил он. — Но все врачи признавали, что болезнь у пациента протекала странно и нетипично. Быстрое улучшение состояния здоровья в начале января 1924 года с последующим резким ухудшением и летальным иском в конце месяца — все это тоже было странным».

«На т. Сталина возложить ответственность за изоляцию Владимира Ильича»

Историк напомнил, что серьезные проблемы со здоровьем у Ленина начались в мае 1922 года, когда у него случился первый инсульт. На некоторое время советский вождь был вынужден отойти от партийных и государственных дел, но к сентябрю 1922 года он постепенно восстановился и вернулся к работе. Второй инсульт с параличом правой части тела случился в декабре 1922 года, потом его состояние еще больше ухудшилось, а в начале марта 1923 года Ленин потерял способность говорить и полноценно передвигаться.

Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ильич Ленин (Ульянов) во время болезни в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии. Июль-август 1923 года Фото: Мария Ульянова / ТАСС

Именно в период его болезни и отхода от непосредственного управления партией и государством в большевистском руководстве сформировалась так называемая «тройка» в лице генерального секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Сталина, председателя исполкома Коминтерна и руководителя Петроградского совета Григория Зиновьева и председателя президиума исполкома Моссовета Льва Каменева. Все они объединились против наркома по военным и морским делам Льва Троцкого, опасаясь, что он попытается стать единоличным преемником Владимира Ильича.

В декабре 1922 года своим секретным решением VI Пленум ЦК РКП(б) постановил «на т. Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, так и переписки». Как считает Гусев, за этим поручением стояли интересы «тройки», заинтересованной в максимальной изоляции Ленина, чтобы не дать ему возможности вступить в союз с Троцким, к чему Ленин явно стремился в последние месяцы своей жизни.

По всей видимости, решение об изоляции больного Ленина имело не только медицинские, но и политические основания. Оно диктовалось интересами «тройки» — и прежде всего Сталина, учитывая его нарастающий конфликт с Лениным. Из всей большевистской верхушки в 1923 году Сталин был больше всех заинтересован в полном отстранении Ленина от участия в политической жизни Советского Союза Алексей Гусев кандидат исторических наук

«Учет русских традиций поклонения святым мощам»

Историк отметил, что после неожиданной смерти Ленина 21 января 1924 года вопрос о сохранении его тела в бальзамированном виде поначалу не поднимался. На первом заседании комиссии по организации похорон почившего вождя мирового пролетариата было решено захоронить Ленина в цинковом гробу возле кремлевской стены, рядом с могилой Свердлова, но председатель комиссии глава ОГПУ Феликс Дзержинский уже на следующий день высказал мысль о длительном сохранении тела Ленина: «Если наука может действительно сохранить его тело на долгие годы, то почему бы это не сделать. Царей бальзамировали, потому что они цари. Мы это сделаем, потому что это был великий человек, подобных которому нет».

По словам Гусева, имелись и другие варианты, в том числе совсем экзотические: «Было, например, предложение после кремации тела Ленина поместить его прах в урну в форме гранаты, которую затем следовало разместить в зале заседаний ЦК партии. Нарком здравоохранения Семашко предлагал сохранять забальзамированное тело вождя только до постройки первого в СССР крематория».

Из-за огромного потока желающих проститься с Лениным 25 января 1924 года Политбюро постановило продлить прощание с Лениным в срочно сооруженном деревянном склепе на Красной площади, куда тело умершего было помещено 27 января. Как подчеркнул историк, «это решение еще не подразумевало длительного или вечного хранения тела Ленина». Сейчас остается только догадываться, когда и кем было принято решение о сохранении тела вождя мирового пролетариата в забальзамированном виде. «Возможно, здесь ключевую роль сыграла позиция председателя похоронной комиссии Феликса Дзержинского, — предполагает Гусев. — Идею бальзамирования Ленина могли поддерживать для своих целей Зиновьев и Сталин, которые сразу после смерти Ленина активно позиционировали себя его главными наследниками».

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Россия, 2023 год Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вероятно, имелось еще два резона для принятия решения о мумификации тела Ленина. Во-первых, незадолго до смерти Ленина в Египте была найдена и вскрыта гробница фараона Тутанхамона, о чем в прессе много писали. «Возможно, этот фактор тоже следует учитывать, когда мы пытаемся понять, почему с телом Ленина поступили именно так», — резюмировал ученый. Еще одним мотивом для бальзамирования тела Ленина мог стать учет дореволюционных русских традиций поклонения святым мощам.

Против бальзамирования выступала вдова покойного Надежда Крупская, протестовали брат Дмитрий Ульянов и сестры Ленина. Но мнение семьи покойного в расчет вообще не принималось. В архивах сохранилось решение Политбюро, обязывающее Зиновьева и Бухарина уговорить вдову Ленина не настаивать на своей позиции.

25 марта 1924 года было опубликовано сообщение комиссии, в котором говорилось, что, «идя навстречу пожеланиям широких масс Союза ССР и других стран — видеть облик покойного вождя», решено «принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения тела». В связи с этим группе медиков во главе с профессором В.П. Воробьевым было поручено «немедленно приступить к бальзамированию, удовлетворяющему намеченной цели». После проведения нового бальзамирования Мавзолей с телом Ленина 1 августа 1924 года был открыт для посетителей.