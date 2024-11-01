Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:23, 1 ноября 2024Экономика

Сталина предложили поставить еще в одном городе

В Барнауле предложили воздвигнуть памятник Иосифу Сталину
Виктория Клабукова

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Еще один российский город может обзавестись памятником Иосифу Сталину. Мемориал вождю, вероятно, появится в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Сталин-центра».

С подобной инициативой выступил председатель совета организации и депутат местного заксобрания Сергей Матасов — в свете годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Ввиду приближающегося знаменательного юбилея – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагаем запланировать финансирование соответствующих мероприятий и установить памятник генералиссимусу Победы И.В. Сталину в центре Барнаула», — заявил он, озвучивая предложения по внесению в бюджет.

В случае, если проект будет одобрен властями, местное отделение «Сталин-центра» готово частично покрыть расходы на изготовление композиции. Также члены организации готовы оказать консультативную помощь при разработке композиции.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. В ноябре планируется открытие памятника Сталину в городе Находка Приморского края. Восстановить мемориал вождю, на месте которого сейчас стоит часовня, задумали в Новосибирске. В поселке Курейка Красноярского края монумент собираются установить уже в третий раз. Первые два утопили и демонтировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет размер пособия по уходу за ребенком. Сколько смогут получить родители?

      Россия и Казахстан пообещали компенсировать лишнюю добычу нефти

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Медведев рассказал о желаниях народа Грузии

      Популярная певица дала необычный совет по поиску партнера мечты

      Сталина предложили поставить еще в одном городе

      Apple вложила миллиард в спутниковую связь

      Художника «Рататуя» и «Суперсемейки» посадили за педофилию и торговлю людьми

      Полиция Лондона отказалась возвращаться с удаленки

      Следователи задержали «черных риелторов» за похищение россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше