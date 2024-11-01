Сталина предложили поставить еще в одном городе

В Барнауле предложили воздвигнуть памятник Иосифу Сталину

Еще один российский город может обзавестись памятником Иосифу Сталину. Мемориал вождю, вероятно, появится в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Сталин-центра».

С подобной инициативой выступил председатель совета организации и депутат местного заксобрания Сергей Матасов — в свете годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Ввиду приближающегося знаменательного юбилея – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагаем запланировать финансирование соответствующих мероприятий и установить памятник генералиссимусу Победы И.В. Сталину в центре Барнаула», — заявил он, озвучивая предложения по внесению в бюджет.

В случае, если проект будет одобрен властями, местное отделение «Сталин-центра» готово частично покрыть расходы на изготовление композиции. Также члены организации готовы оказать консультативную помощь при разработке композиции.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. В ноябре планируется открытие памятника Сталину в городе Находка Приморского края. Восстановить мемориал вождю, на месте которого сейчас стоит часовня, задумали в Новосибирске. В поселке Курейка Красноярского края монумент собираются установить уже в третий раз. Первые два утопили и демонтировали.