Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 29 июня 2025Экономика

В КПРФ раскритиковали нападение на бюст Сталина в башкирском селе

В КПРФ назвали провокацией инцидент с облитым краской бюстом Сталина
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, недавно установленный в башкирском селе Амирово. В КПРФ посчитали эту историю провокацией, сообщает Telegram-канал «Подъем».

В селе Амирово в Буздякском районе Башкортостана 8 мая торжественно открыли бюст Сталина. Инициатором его появления выступил местный житель, а идею поддержали в КПРФ. Саму скульптуру при этом выполнили в розовом цвете.

Однако спустя полтора месяца на бюст было совершено нападение. Его организаторы, пока неизвестные, разместили видео в Telegram-канале, название которого в переводе с башкирского означает «Мы — черный люд».

По мнению члена КПРФ Рустама Хафизова, речь идет об организованной политической провокации, к которой не имеют отношения местные жители. Произошедшее он назвал ударом по военному патриотизму России, а организаторов предложил наказать по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области захотели установить еще один памятник Сталину. По словам депутата Госдумы Владислава Егорова, монумент должен появиться в городе Бор на территории «Сталин-центра», строительство которого еще ведется. Средства в проект вкладывают частные лица, сроки окончания работ пока неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ

    В «Динамо» рассказали о поступающих от экстрасенсов предложениях

    Россиян предупредили о связанной с водоемами опасной привычке

    В Госдуме высказались о ситуации между Азербайджаном и Россией

    В Рязанской области обнаружили редчайшее растение

    В Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном

    В Кремле рассказали о реакции армян России на события в Армении

    10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь

    В Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости