В КПРФ раскритиковали нападение на бюст Сталина в башкирском селе

В КПРФ назвали провокацией инцидент с облитым краской бюстом Сталина

Неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, недавно установленный в башкирском селе Амирово. В КПРФ посчитали эту историю провокацией, сообщает Telegram-канал «Подъем».

В селе Амирово в Буздякском районе Башкортостана 8 мая торжественно открыли бюст Сталина. Инициатором его появления выступил местный житель, а идею поддержали в КПРФ. Саму скульптуру при этом выполнили в розовом цвете.

Однако спустя полтора месяца на бюст было совершено нападение. Его организаторы, пока неизвестные, разместили видео в Telegram-канале, название которого в переводе с башкирского означает «Мы — черный люд».

По мнению члена КПРФ Рустама Хафизова, речь идет об организованной политической провокации, к которой не имеют отношения местные жители. Произошедшее он назвал ударом по военному патриотизму России, а организаторов предложил наказать по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области захотели установить еще один памятник Сталину. По словам депутата Госдумы Владислава Егорова, монумент должен появиться в городе Бор на территории «Сталин-центра», строительство которого еще ведется. Средства в проект вкладывают частные лица, сроки окончания работ пока неизвестны.

