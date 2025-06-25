Прокуратура российского региона подала в суд из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области подала иск в суд из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области подала иск в арбитражный суд с целью признать контракт на создание памятника Иосифу Сталину недействительным. Об этом указано в судебных документах.

Ведомство просит отменить соглашение между предпринимательницей Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Прокуратура также потребовала вернуть Ложеницыной памятник и взыскать с нее 10,5 миллиона рублей в пользу музея.

Памятник Сталину был открыт в декабре 2024 года в память о нахождении Иосифа Виссарионовича в регионе с декабря 1911-го по февраль 1912 года. В заявлении не указаны причины выдвинутых требований.

Прежде ученые высказались за установку памятника Сталину в Нижнем Новгороде. «Именно в годы сталинских пятилеток город Горький стал одним из крупнейших промышленных и научных центров страны», — говорится в заявлении.