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14:50, 9 июля 2025Экономика

В российском городе захотели избавиться от Сталина

Суд постановил избавиться от памятника Сталину в Вологде
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Филимонов LIVE»

Арбитражный суд Вологодской области постановил избавиться от памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Вологде. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Памятник был установлен на территории дома-музея «Вологодская ссылка» в декабре 2024 года. Прокуратура обратилась в суд с требованием демонтировать объект из-за завышения стоимости контракта и нарушения законодательства о защите конкуренции. Суд встал на сторону истца. Теперь памятник должны передать предпринимательнице Екатерине Ложеницыной, ответственной за установку, а она должна вернуть в бюджет региона 10,5 миллиона рублей.

При этом Ложеницына не хочет исполнять требования и планирует подать апелляцию. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встал на ее сторону. По его словам, иск прокуратуры — «странный ажиотаж на ровном месте». Он также отметил, что сейчас обсуждаются правовые нюансы оформления документов, а не возможный демонтаж.

Ранее в городе Шумерля Чувашской Республики памятник Ленину перевезли с городской площади на свалку.

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